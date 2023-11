SPECTACLE OPOUAL 88 route de Vologne La Bresse, 23 décembre 2023, La Bresse.

La Bresse,Vosges

Tous les enfants sont invités aux spectacles organisés chaque semaine dans la station de La Bresse Hohneck. Opoual sera là « en chair et en poil » et les enfants pourront lui serrer la patte ! Accessible en poussette.. Enfants

Mercredi 2023-12-23 17:30:00 fin : 2024-01-07 18:00:00. 0 EUR.

88 route de Vologne Restaurant « Le Slalom »

La Bresse 88250 Vosges Grand Est



All children are invited to the shows organized every week in the resort of La Bresse Hohneck. Opoual will be there « in the flesh » and the children will be able to squeeze his paw! Accessible in strollers.

Todos los niños están invitados a los espectáculos que se organizan cada semana en la estación de La Bresse Hohneck. Opoual estará allí « en carne y hueso » y los niños podrán sacudirle la pata Accesible con cochecito.

Alle Kinder sind zu den Aufführungen eingeladen, die jede Woche im Skigebiet La Bresse Hohneck stattfinden. Opoual wird « in Fleisch und Blut » dabei sein und die Kinder können ihm die Pfote schütteln! Mit Kinderwagen zugänglich.

Mise à jour le 2023-11-15 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES