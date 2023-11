SKI DÉCOUVERTE 88 route de Vologne La Bresse, 23 décembre 2023, La Bresse.

La Bresse,Vosges

Les stations LABELLEMONTAGNE s’engagent pour les débutants avec une heure d’initiation offerte ! Cette initiative encourage les contemplatifs à franchir le pas : goûter aux joies de la glisse gratuitement avec un moniteur (forfait de ski et matériel inclus) en début de semaine avant l’ouverture des pistes. Avantages : une prise en charge personnalisée et des pistes quasi désertes. Renseignements et inscription à l’Office de Tourisme de La Bresse jusqu’à 12h la veille de l’activité. Animation réservée aux débutants adultes (à partir de 18 ans) Inscriptions selon disponibilités.. Adultes

Mardi 2023-12-23 07:45:00 fin : 2024-01-07 08:45:00. 0 EUR.

88 route de Vologne Domaine alpin de La Bresse-Hohneck

La Bresse 88250 Vosges Grand Est



LABELLEMONTAGNE resorts are committed to beginners with a free one-hour initiation! This initiative encourages contemplative skiers to take the plunge: try the joys of skiing for free with an instructor (ski pass and equipment included) at the beginning of the week before the slopes open. Advantages: a personalized care and almost deserted slopes. Information and registration at the Tourist Office of La Bresse until noon the day before the activity. Activity reserved for adult beginners (from 18 years old). Registration according to availability.

¡Las estaciones de LABELLEMONTAGNE se comprometen con los principiantes con una iniciación gratuita de una hora! Esta iniciativa anima a las personas contemplativas a dar el paso: probar las alegrías del esquí de forma gratuita con un instructor (forfait y equipo incluidos) a principios de la semana previa a la apertura de las pistas. Ventajas: atención personalizada y pistas casi desiertas. Información e inscripciones en la Oficina de Turismo de La Bresse hasta las 12.00 horas del día anterior a la actividad. Actividad reservada a adultos principiantes (a partir de 18 años). Inscripción según disponibilidad.

Die Skigebiete von LABELLEMONTAGNE engagieren sich für Anfänger mit einer kostenlosen Einführungsstunde! Diese Initiative ermutigt die Unentwegten, den Schritt zu wagen: Kostenlos mit einem Skilehrer (Skipass und Ausrüstung inbegriffen) am Anfang der Woche vor der Öffnung der Pisten die Freuden des Skifahrens ausprobieren. Vorteile: eine persönliche Betreuung und fast leere Pisten. Informationen und Anmeldung im Office de Tourisme de La Bresse bis 12 Uhr am Vortag der Aktivität. Die Veranstaltung ist erwachsenen Anfängern (ab 18 Jahren) vorbehalten. Anmeldung je nach Verfügbarkeit.

Mise à jour le 2023-11-15 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES