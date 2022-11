Porte ouverte 88 route de Bellegarde Chatenoy Catégorie d’évènement: Châtenoy

Porte ouverte 88 route de Bellegarde, 13 novembre 2022, Chatenoy. Porte ouverte Dimanche 13 novembre, 13h00 88 route de Bellegarde Porte ouverte 88 route de Bellegarde 88 Route de Bellegarde, Chatenoy Chatenoy Porte ouverte avec divers prestataires : « Légende gourmande », préparation culinaire ; « Mamie Dine », bonbons, gâteaux et chocolats ; « H2O », produits d’entretiens ; « Marcus Spurway », parfums et cosmétiques ; « Asthéya », thé, infusion, Rooïbos et « Guy Demarles », atelier culinaire, flexipan. Tombola sans obligation d’achat.

