88 Ménilmontant – Bal latino du 14 juillet La Bellevilloise Paris

Paris 88 Ménilmontant – Bal latino du 14 juillet La Bellevilloise Paris, 14 juillet 2023, Paris. Le vendredi 14 juillet 2023

de 17h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

Venez passer la journée du 14 Juillet dans le jardin de La Bellevilloise au 88 Ménilmontant ! La fête nationale 2023 vous invite à voyager en Amérique Latine. Toute la journée, le 88 Ménilmontant vous ouvre ses portes sous le signe de la danse et de la bonne humeur. Au programme : cumbia, salsa, son, bachata, reggaeton et pleins de surprises Concert MIXTURA (Viaje Latino Sin Fronteras) Un voyage à travers le continent Sud Américain, des grands classiques de la salsa, son, merengue, brasil, … orchestré par Juan Medina et ses musiciens ! DJ SET CAPTAIN CUMBIA (Cumbia y Tropical Beats) Artiste polymorphe multi-instrumentiste, chanteur, dj-producteur, animateur-radio, organisateur de soirées ou encore affichiste. « El Capitán » est surtout connu pour être le spécialiste de la Cumbia sous toutes ses formes, et mixe aussi tous les sons latinos et tropicaux, vous entraîne irrésistiblement dans la danse. La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

88 Ménilmontant – Bal latino du 14 juillet

