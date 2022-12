88 fois l’infini Saint-Malo Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

De Isabelle Le Nouvel

Mise en scène Jérémie Lippmann

Avec Niels Arestrup et François Berléand Après treize ans passés sans se voir à la suite d’une rivalité amoureuse, Philippe rend visite à Andrew, son demi-frère, pianiste virtuose. Il apporte avec lui une valise ayant appartenu à leur père, qui fut écrasant pour Philippe et absent pour Andrew.

Les lourds secrets qu'elle contient raviveront le ressentiment des deux hommes, avant de révéler au grand jour les mensonges de toute une vie. La vérité, en éclatant, fera se mêler la petite et la grande Histoire avant de conduire, peut-être, ces deux frères sur la voie de la réconciliation…

