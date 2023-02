88 FOIS L’INFINI, NIELS ARESTRUP & FRANCOIS BERLEAND – TOURNEE THEATRE JEAN ALARY, 10 février 2023, CARCASSONNE.

88 FOIS L’INFINI, NIELS ARESTRUP & FRANCOIS BERLEAND – TOURNEE THEATRE JEAN ALARY. Un spectacle à la date du 2023-03-10 (2023-02-10 au ) 20:30. Tarif : 29.0 à 44.0 euros.

LE SIVU ESPACE BEAUREGARD en accord avec Arts Live Entertainment & Richard Caillat, présente Après treize ans passés sans se voir à la suite d’une rivalité amoureuse, Philippe rend visite à Andrew, son demi-frère, pianiste virtuose et mondialement connu. Il apporte avec lui une vieille valise ayant appartenu à leur père, qui fut écrasant pour Philippe et absent pour Andrew. Les lourds secrets qu’elle contient raviveront le ressentiment des deux hommes, avant de révéler au grand jour les mensonges de toute une vie. La vérité, en éclatant, fera se mêler la petite et la grande Histoire avant de conduire, peut-être, ces deux frères sur la voie de la réconciliation… Auteure : Isabelle Le NouvelMetteur en scène : Jérémie LippmannAvec : Niels Arestrup (dans le rôle d’Andrew) et François Berléand (dans le rôle de Philippe) Assistantes mise en scène : Sandra Choquet et Alexandra LucianiDécors : Jacques GabelCostumes : Virginie MontelLumières : Joël HourbeigtMusique : Sylvain Jacques Numéro PMR: 02 47 31 15 33 88 FOIS L’INFINI

THEATRE JEAN ALARY CARCASSONNE 6 rue Courtejaire 11000

