10 46 Il y a treize ans, Andrew est parti avec la compagne de son demi-frère Philippe et a poursuivi une carrière de pianiste virtuose. Alors qu’ils ne se sont jamais revus, le second rend inopinément visite au premier, et apporte avec lui une valise ayant appartenu à leur père. Celle-ci contient de lourds secrets.



Sobrement mise en scène, la pièce s’apparente à un combat animal qui laisse exploser d’abord la haine, les rancoeurs et les souffrances trop longtemps tues. De confidences en révélations, les deux hommes qui se connaissent peu malgré le lien naturel qui les unit, cheminent sur la voie du dialogue, de la reconstruction, de la résilience. Et du pardon ?



Texte : Isabelle Le Nouvel

Mise en scène : Jérémie Lippmann

Assitantes mise en scène : Sandra Choquet et Alexandra Luciani

Décor : Jacques Gabel

Costumes : Virginie Montel

Lumières : Joël Hourbeigt

Musique : Sylvain Jacques



Avec Niels Arestrup et François Berléand



Une programmation Théâtre du Gymnase, Hors les Murs.

Comédiens d’exception, Niels Arestrup et François Berléand se livrent à un saisissant face à face conflictuel inspiré d’une histoire vraie.

