Noël au Château Léognan 88 Chemin du Barp Léognan, 27 décembre 2023 14:00, Léognan.

Léognan,Gironde

Les lutins du Pôle Nord ont quitté l’atelier du Père Noël durant sa sieste. Ils sont partis jouer un petit moment, mais l’un des lutins n’a pas attaché les rennes du traineau et Comet est parti avec les autres rennes au Pôle Nord.

Les lutins se retrouvent bloqués et ne peuvent rentrer.

Les familles vont devoir aider les lutins en jouant sur différents stands afin d’utiliser le coffre d’urgence.

Deux sessions animées par l’Univers de Jeff.

Première session de 14h à 15h30 et deuxième session de 16h00 à 17h30..

2023-12-27 fin : 2023-12-27 15:30:00. .

88 Chemin du Barp

Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The North Pole elves left Santa’s workshop during his siesta. They went off to play for a while, but one of the elves didn’t fasten the reindeer to the sleigh and Comet went off with the other reindeer to the North Pole.

The elves are stuck and can’t get back.

Families will have to help the elves by playing on different stands to use the emergency chest.

Two sessions hosted by Jeff’s Universe.

First session from 2pm to 3.30pm and second session from 4pm to 5.30pm.

Los elfos del Polo Norte salieron del taller de Papá Noel durante su siesta. Se fueron a jugar un rato, pero uno de los elfos no sujetó los renos al trineo y Cometa se fue con los otros renos al Polo Norte.

Los elfos se han quedado atrapados y no pueden volver.

Las familias tendrán que ayudar a los elfos jugando en diferentes puestos para utilizar el cofre de emergencia.

Dos sesiones a cargo de Jeff’s Universe.

Primera sesión de 14:00 a 15:30 y segunda sesión de 16:00 a 17:30.

Die Nordpolwichtel haben die Werkstatt des Weihnachtsmanns während seines Mittagsschlafs verlassen. Sie wollten eine Weile spielen, aber einer der Wichtel hat die Rentiere des Schlittens nicht angebunden und Comet ist mit den anderen Rentieren zum Nordpol gefahren.

Die Wichtel sitzen nun fest und können nicht mehr zurück.

Die Familien müssen den Wichteln helfen, indem sie an verschiedenen Ständen spielen, um den Notfallkoffer zu benutzen.

Zwei Sitzungen, die von Jeffs Universum moderiert werden.

Erste Sitzung von 14:00 bis 15:30 Uhr und zweite Sitzung von 16:00 bis 17:30 Uhr.

Mise à jour le 2023-12-05 par OT Montesquieu