Bye 2023 ! Yoga et Journaling 88 Chemin du Barp Léognan, 17 décembre 2023 09:30, Léognan.

Léognan,Gironde

On approche de la fin d’un cycle, la fin de l’année.

Qu’as-tu accompli ? Quels sont les temps forts à garder ? Que souhaites-tu laisser-aller ?

Avant la course aux cadeaux, la dinde aux marrons et les cris des enfants, offre-toi le calme lors d’une échappée avec toi.

Lors de cette journée, j’utiliserai mes outils pour libérer ton corps, ton cœur et ton esprits de tout ce qui ne te sert plus.

Le Yoga, l’écriture et la parole seront nos alliés pour clôturer 2023.

Rejoins-moi, Dimanche 17 décembre au Château Léognan

AU PROGRAMME

– Yoga Vinyasa « flow libérateur »

(accessible aux débutantes)

– Déjeuner végétal convivial au restaurant le manège

– Atelier « Introspection » Retour sur les 12 mois qui se sont écoulés

Célébration, pardon, laisser-aller

– Gouter

– Soin harmonisation énergétique.

88 Chemin du Barp Chateau Léognan

Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine



We’re approaching the end of a cycle, the end of the year.

What have you achieved? What are the highlights to remember? What do you want to let go of?

Before the rush for presents, the turkey with chestnuts and the screaming children, treat yourself to a moment of calm.

On this day, I’ll use my tools to free your body, heart and mind of everything that no longer serves you.

Yoga, writing and the spoken word will be our allies as we bring 2023 to a close.

Join me, Sunday 17 December at Château Léognan

ON THE PROGRAMME

– Vinyasa Yoga « liberating flow

(suitable for beginners)

– Plant-based lunch at Le Manège restaurant

– Introspection » workshop: looking back over the past 12 months

Celebration, forgiveness, letting go

– Gouter

– Energy harmonisation treatment

Nos acercamos al final de un ciclo, al final del año.

¿Qué has conseguido? ¿Qué es lo más destacado para recordar? ¿Qué quieres dejar atrás?

Antes de las prisas por los regalos, el pavo con castañas y los niños gritones, regálate un momento de calma y evasión.

Este día utilizaré mis herramientas para liberar tu cuerpo, tu corazón y tu mente de todo lo que ya no te sirve.

El yoga, la escritura y la palabra hablada serán nuestros aliados para cerrar el año 2023.

Acompáñame el domingo 17 de diciembre en el Château Léognan

EN EL PROGRAMA

– Vinyasa Yoga « flujo liberador

(para principiantes)

– Almuerzo a base de plantas en el restaurante Le Manège

– Taller de « introspección »: mirada retrospectiva a los últimos 12 meses

Celebrar, perdonar, soltar

– Gouter

– Tratamiento de armonización energética

Wir nähern uns dem Ende eines Zyklus, dem Ende des Jahres.

Was hast du erreicht? Welche Höhepunkte solltest du behalten? Was möchtest du loslassen?

Vor dem Geschenkewettlauf, der Kastanienpute und dem Kindergeschrei solltest du dir eine Auszeit mit dir selbst gönnen.

An diesem Tag werde ich meine Werkzeuge benutzen, um deinen Körper, dein Herz und deinen Geist von allem zu befreien, was du nicht mehr brauchst.

Yoga, Schreiben und Sprechen werden unsere Verbündeten sein, um das Jahr 2023 abzuschließen.

Besuchen Sie mich am Sonntag, den 17. Dezember im Château Léognan

AUF DEM PROGRAMM

– Vinyasa-Yoga « befreiender Flow »

(auch für Anfängerinnen zugänglich)

– Geselliges pflanzliches Mittagessen im Restaurant « le manège »

? Workshop » Introspektion » Rückblick auf die vergangenen 12 Monate

Feiern, Vergebung, Loslassen

– Gouter

– Energetische Harmonisierungsbehandlung

