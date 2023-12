Atelier floral de Noël 88 Chemin du Barp Léognan, 16 décembre 2023 10:00, Léognan.

Léognan,Gironde

Vivez une expérience créative qui vous plongera dans l’esprit festif des fêtes de fin d’année.

Dès votre arrivée, promenez-vous avec notre fleuriste dans le parc de 70 hectares et cueillez les éléments qui composeront votre couronne de Noël.

De retour au château, laissez libre cours à votre imagination..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 12:00:00.

88 Chemin du Barp

Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Enjoy a creative experience that will immerse you in the festive spirit of the festive season.

As soon as you arrive, take a stroll through the 70-hectare grounds with our florist and pick the elements that will make up your Christmas wreath.

Back at the château, let your imagination run wild.

Disfrute de una experiencia creativa que le sumergirá en el espíritu festivo de las fiestas.

Nada más llegar, dé un paseo por los terrenos de 70 hectáreas con nuestro florista y elija los elementos que compondrán su corona navideña.

De vuelta al castillo, deje volar su imaginación.

Erleben Sie eine kreative Erfahrung, die Sie in die festliche Stimmung der Weihnachtszeit eintauchen lässt.

Spazieren Sie bei Ihrer Ankunft mit unserem Floristen durch den 70 Hektar großen Park und pflücken Sie die Elemente, die Ihren Weihnachtskranz bilden werden.

Zurück im Schloss können Sie Ihrer Fantasie freien Lauf lassen.

