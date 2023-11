Le Château Léognan fait son Marché de Noël 88 Chemin du Barp Léognan, 2 décembre 2023, Léognan.

Léognan,Gironde

À l’occasion des portes ouvertes de l’appellation Pessac-Léognan, le Château Léognan fait son marché de Noël !

Au programme :

– dégustation de ses vins en continu et offres spéciales Portes Ouvertes.

– ouverture au public de la chapelle privée avec exposition de Cathy Schein, artiste peintre plasticienne.

– marché de producteurs et artisans : Champagne Yves Jacques, Foie Gras Sourbé, Caviar Sturia, Truffe d’Aquitaine, Les Bougeoirs d’Emilya, Studio Luyen, Smoking good, Chapeaux Cyriane de Trogoff.

– dégustation de notre cuvée Prestige “Les Phoenix” dans le boudoir de l’hôtel à 14h Samedi et Dimanche sur réservation par téléphone..

2023-12-02 fin : 2023-12-03 . .

88 Chemin du Barp Château Léognan

Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine



To coincide with the Pessac-Léognan appellation’s open days, Château Léognan is staging a Christmas market!

On the programme:

– continuous wine tasting and special Open House offers.

– Opening to the public of the private chapel with an exhibition by Cathy Schein, visual artist.

– producers’ and artisans’ market: Champagne Yves Jacques, Foie Gras Sourbé, Caviar Sturia, Truffe d’Aquitaine, Les Bougeoirs d’Emilya, Studio Luyen, Smoking good, Chapeaux Cyriane de Trogoff.

– Tasting of our Prestige cuvée « Les Phoenix » in the hotel boudoir at 2pm on Saturday and Sunday, by telephone reservation.

Coincidiendo con las jornadas de puertas abiertas de la denominación de origen Pessac-Léognan, el Château Léognan organiza un mercado navideño.

En el programa:

– degustación continua de vinos y ofertas especiales de las Jornadas de Puertas Abiertas.

– Apertura al público de la capilla privada con una exposición de Cathy Schein, artista plástica.

– Mercado de productores y artesanos: Champagne Yves Jacques, Foie Gras Sourbé, Caviar Sturia, Truffe d’Aquitaine, Les Bougeoirs d’Emilya, Studio Luyen, Smoking good, Chapeaux Cyriane de Trogoff.

– Degustación de nuestra cuvée Prestige « Les Phoenix » en el boudoir del hotel a las 14h el sábado y el domingo, previa reserva telefónica.

Anlässlich des Tags der offenen Tür der Appellation Pessac-Léognan veranstaltet das Château Léognan seinen Weihnachtsmarkt!

Auf dem Programm stehen:

– durchgehende Verkostung seiner Weine und Sonderangebote der Offenen Türen.

– öffnung der Privatkapelle für die Öffentlichkeit mit einer Ausstellung von Cathy Schein, einer plastischen Malerin.

– markt mit Erzeugern und Kunsthandwerkern: Champagne Yves Jacques, Foie Gras Sourbé, Kaviar Sturia, Truffe d’Aquitaine, Les Bougeoirs d’Emilya, Studio Luyen, Smoking good, Chapeaux Cyriane de Trogoff.

– verkostung unserer Prestige-Cuvée Les Phoenix im Boudoir des Hotels um 14 Uhr Samstag und Sonntag nach telefonischer Reservierung.

Mise à jour le 2023-11-20 par OT Montesquieu