L’Atelier Floral, couronne de fleurs séchées 88 Chemin du Barp Léognan, 25 novembre 2023, Léognan.

Léognan,Gironde

Ce mois-ci, les fleurs séchées sont à l’honneur au Château Léognan.

C’est l’occasion de créer votre couronne de fleurs aux couleurs automnales pour décorer votre intérieur tout en vivant un agréable moment dans nos salons.

Atelier animé par une fleuriste professionnelle..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 17:30:00. .

88 Chemin du Barp Château Léognan

Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine



This month, dried flowers are in the spotlight at Château Léognan.

This is your chance to create a wreath of autumn-coloured flowers to decorate your home while enjoying a pleasant moment in our lounges.

Workshop led by a professional florist.

Este mes, las flores secas son las protagonistas en Château Léognan.

Esta es su oportunidad de crear una corona de flores de colores otoñales para decorar su hogar mientras disfruta de un agradable momento en nuestros salones.

Taller dirigido por un florista profesional.

In diesem Monat stehen auf Château Léognan Trockenblumen im Mittelpunkt.

Dies ist die Gelegenheit, Ihren Blumenkranz in herbstlichen Farben zu gestalten, um Ihre Wohnung zu dekorieren und gleichzeitig einen angenehmen Moment in unseren Salons zu erleben.

Von einer professionellen Floristin geleiteter Workshop.

