High’Léognan 88 Chemin du Barp Léognan, 19 novembre 2023, Léognan.

Léognan,Gironde

Une matinée d’aventure et de compétition pour tester vos capacités physiques et vous plonger dans la culture écossaise au milieu de la nature.

Levez-vous tôt et venez mettre vos capacités physiques à l’épreuve lors de plusieurs épreuves palpitantes.

Le vainqueur aura la chance de remporter un accès de 2h à l’espace bien être du spa Ec(h)o valable de novembre à mars !

Profitez de ces moments de détentes et de relaxation dans un cadre idyllique. Une occasion parfaite pour vous ressourcer et prendre soin de vous après tous ces efforts !

Au programme : Saut en longueur, lancer de poids, course à pied et lancer de tronc..

2023-11-19 fin : 2023-11-19 12:00:00. .

88 Chemin du Barp

Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine



A morning of adventure and competition to test your physical abilities and immerse yourself in Scottish culture in the midst of nature.

Get up early and put your physical abilities to the test in a number of exciting events.

The winner will have the chance to win 2 hours’ access to the Ec(h)o spa wellness area, valid from November to March!

Take advantage of these moments of relaxation in an idyllic setting. It’s the perfect way to recharge your batteries and pamper yourself after all that hard work!

On the programme : long jump, shot put, run and trunk throw.

Una mañana de aventura y competición para poner a prueba tus habilidades físicas y sumergirte en la cultura escocesa en plena naturaleza.

Levántese temprano y ponga a prueba sus habilidades físicas en una serie de emocionantes pruebas.

El ganador tendrá la oportunidad de ganar 2 horas de acceso a la zona de bienestar del spa Ec(h)o, ¡válido de noviembre a marzo!

Aproveche estos momentos de relajación en un entorno idílico. Es la ocasión perfecta para recargar las pilas y mimarse después de tanto esfuerzo.

En el programa: salto de longitud, lanzamiento de peso, carrera y lanzamiento de tronco.

Ein Vormittag voller Abenteuer und Wettkämpfe, an dem Sie Ihre körperlichen Fähigkeiten testen und inmitten der Natur in die schottische Kultur eintauchen können.

Stehen Sie früh auf und stellen Sie Ihre körperlichen Fähigkeiten in mehreren spannenden Wettkämpfen auf die Probe.

Der Gewinner hat die Chance, einen zweistündigen Zugang zum Wellnessbereich des Ec(h)o Spa zu gewinnen, der von November bis März gültig ist!

Genießen Sie diese Momente der Entspannung und Erholung in einer idyllischen Umgebung. Eine perfekte Gelegenheit, um nach all den Anstrengungen neue Energie zu tanken und sich um sich selbst zu kümmern!

Auf dem Programm stehen: Weitsprung, Kugelstoßen, Laufen und Baumstammwerfen.

Mise à jour le 2023-10-31 par OT Montesquieu