Yoga Automnal 88 Chemin du Barp Léognan, 5 novembre 2023, Léognan.

Léognan,Gironde

Atelier yoga d’Automne et Doshas Ayurvédiques.

Reconnectez-vous avec l’énergie de l’automne et découvrez l’art millénaire du yoga et de l’Aryurvéda lors de notre atelier spécial.

Apprenez des techniques de respiration et de méditation pour cultiver la stabilité et la sérénité pendant la transition saisonnière.

Cette expérience unique est conçue pour tous les niveaux, que vous soyez novice ou yogi expérimenté..

2023-11-05 fin : 2023-11-05 12:00:00. .

88 Chemin du Barp

Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Autumn yoga and Ayurvedic doshas workshop.

Reconnect with the energy of autumn and discover the age-old art of yoga and Aryurveda at our special workshop.

Learn breathing and meditation techniques to cultivate stability and serenity during the seasonal transition.

This unique experience is designed for all levels, whether you’re a novice or an experienced yogi.

Taller de yoga otoñal y doshas ayurvédicos.

Reconecta con la energía del otoño y descubre el arte milenario del yoga y el Ayurveda en nuestro taller especial.

Aprenda técnicas de respiración y meditación para cultivar la estabilidad y la serenidad durante la transición estacional.

Esta experiencia única está diseñada para todos los niveles, tanto para principiantes como para yoguis experimentados.

Herbst-Yoga-Workshop und Ayurvedische Doshas.

Verbinden Sie sich wieder mit der Energie des Herbstes und lernen Sie in unserem speziellen Workshop die jahrtausendealte Kunst des Yoga und des Aryurveda kennen.

Lernen Sie Atem- und Meditationstechniken, um während des jahreszeitlichen Übergangs Stabilität und Gelassenheit zu kultivieren.

Diese einzigartige Erfahrung ist für alle Stufen gedacht, egal ob Sie Anfänger oder erfahrener Yogi sind.

Mise à jour le 2023-10-31 par OT Montesquieu