Parcours sportif en pleine nature 88 Chemin du Barp Léognan, 29 octobre 2023, Léognan.

Léognan,Gironde

Venez vivre une expérience unique au cœur de la nature, au Château Léognan.

Que vous soyez adepte de la course à pied ou simplement en quête d’une activité dynamique

pour commencer votre journée du bon pied, ce parcours est fait pour vous !

Au fil des exercices, vous serez accompagné par notre coach sportif qui vous fera vivre une

expérience enrichissante en partageant des anecdotes sur ce lieu d’exception..

2023-10-29 fin : 2023-10-29 11:00:00. .

88 Chemin du Barp

Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and enjoy a unique experience in the heart of nature, at Château Léognan.

Whether you're a keen runner or just looking for a dynamic activity to get your day off to a good start, this trail is for you!

to start your day off on the right foot, this course is for you!

As you work your way through the course, you’ll be accompanied by our sports coach, who’ll give you an enriching

and share anecdotes about this exceptional place.

Venga a disfrutar de una experiencia única en plena naturaleza, en el Château Léognan.

Tanto si eres un corredor entusiasta como si sólo buscas una actividad dinámica para empezar bien el día, ¡este recorrido es para ti!

para empezar el día con buen pie, ¡este recorrido es para usted!

A lo largo del recorrido, le acompañará nuestro entrenador deportivo, que le ofrecerá una enriquecedora charla y le contará anécdotas sobre este excepcional lugar.

y compartirá anécdotas sobre este lugar excepcional.

Erleben Sie eine einzigartige Erfahrung inmitten der Natur auf Château Léognan.

Egal, ob Sie gerne laufen oder einfach nur eine dynamische Aktivität suchen

um Ihren Tag mit einem guten Fuß zu beginnen, ist dieser Parcours wie für Sie gemacht!

Im Laufe der Übungen werden Sie von unserem Sporttrainer begleitet, der Ihnen eine

bereichernde Erfahrung machen und dabei Anekdoten über diesen außergewöhnlichen Ort teilen wird.

