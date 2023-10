Atelier floral d’Halloween 88 Chemin du Barp Léognan, 29 octobre 2023, Léognan.

Léognan,Gironde

Tous les mois, plongez dans l’univers d’artisans français passionnés et repartez avec votre création.

Ce mois-ci, Halloween s’invite au Château Léognan.

L’occasion de créer votre composition originale aux couleurs automnales pour décorer votre intérieur tout en cultivant votre âme d’enfant.

Possibilité de participer à l’atelier en duo avec votre enfant à partir de 6 ans*.

2023-10-29 fin : 2023-10-29 . .

88 Chemin du Barp

Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Every month, immerse yourself in the world of passionate French craftsmen and go home with your own creation.

This month, Halloween comes to Château Léognan.

This is your chance to create an original arrangement in autumnal colours to decorate your home while keeping your childlike spirit alive.

You and your child (aged 6 and over) can take part in the workshop together*.

Cada mes, sumérjase en el mundo de los apasionados artesanos franceses y vuelva a casa con su propia creación.

Este mes, Halloween llega a Château Léognan.

Esta es su oportunidad de crear un arreglo original en colores otoñales para decorar su casa manteniendo vivo su espíritu infantil.

Usted y su hijo (a partir de 6 años) pueden participar juntos en el taller*.

Tauchen Sie jeden Monat in die Welt begeisterter französischer Kunsthandwerker ein und nehmen Sie Ihre Kreation mit nach Hause.

Diesen Monat ist Halloween auf Château Léognan zu Gast.

Die Gelegenheit, Ihr originelles Arrangement in herbstlichen Farben zu kreieren, um Ihr Zuhause zu dekorieren und gleichzeitig Ihre Kinderseele zu pflegen.

Möglichkeit, am Workshop zu zweit mit Ihrem Kind ab 6 Jahren teilzunehmen*

Mise à jour le 2023-10-12 par OT Montesquieu