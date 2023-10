Atelier Wellness 88 Chemin du Barp Léognan, 8 octobre 2023, Léognan.

Léognan,Gironde

Participez à un atelier yoga au spa du Château Léognan.

Entre chênes et vignes, venez profiter d’un moment de détente rien que pour vous.

Pour cet atelier, Claire Berteau vous fait découvrir la magie de la Danse du Dragon, une fusion enflammée du Yin Yoga !

Cette pratique dynamique réveille votre énergie intérieure, libère les blocages énergétiques et transforme votre esprit grâce à des défis passionnants..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 . .

88 Chemin du Barp

Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Take part in a yoga workshop at the Château Léognan spa.

Surrounded by oaks and vines, come and enjoy a moment of relaxation just for you.

For this workshop, Claire Berteau will introduce you to the magic of the Dragon Dance, a fiery fusion of Yin Yoga!

This dynamic practice awakens your inner energy, releases energy blocks and transforms your mind through exciting challenges.

Participe en un taller de yoga en el spa del Château Léognan.

Rodeado de robles y viñas, venga a disfrutar de un momento de relajación sólo para usted.

En este taller, Claire Berteau le introducirá en la magia de la Danza del Dragón, una ardiente fusión de Yin Yoga.

Esta práctica dinámica despierta tu energía interior, libera bloqueos energéticos y transforma tu mente a través de emocionantes desafíos.

Nehmen Sie an einem Yoga-Workshop im Spa des Château Léognan teil.

Zwischen Eichen und Weinbergen können Sie einen Moment der Entspannung nur für sich genießen.

In diesem Workshop zeigt Ihnen Claire Berteau die Magie des Drachentanzes, einer feurigen Fusion des Yin Yoga!

Diese dynamische Praxis weckt Ihre innere Energie, löst Energieblockaden und verwandelt Ihren Geist mithilfe spannender Herausforderungen.

Mise à jour le 2023-09-30 par OT Montesquieu