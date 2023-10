L’atelier des petits vendangeurs 88 Chemin du Barp Léognan, 4 octobre 2023, Léognan.

Léognan,Gironde

Apprentis vendangeurs, à vos sécateurs !

Plongez dans l’univers des vendanges du Château Léognan.

Accompagnés par le chef de culture du château Léognan, venez découvrir l’histoire de la vigne, la floraison et la saisonnalité.

Les vignes n’auront plus de secrets pour vous et vos enfants.

À la suite de cela, apprenez leur à ramasser le raisin comme un vrai vendangeur et profitez d’un moment privilégié dans le chai. On ne vous en dit pas plus…

Enfin, terminez cette après-midi dans le boudoir du château autour d’un tea time crée pour l’occasion..

2023-10-04 fin : 2023-10-04 16:30:00. .

88 Chemin du Barp

Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Apprentice grape-pickers, take up your pruning shears!

Immerse yourself in the world of the grape harvest at Château Léognan.

Accompanied by Château Léognan’s vineyard manager, come and discover the history of the vine, flowering and seasonality.

The vines will no longer hold any secrets for you and your children.

Afterwards, teach them how to pick grapes like a real grape-picker and enjoy a special moment in the winery. That’s all we have to say…

Finally, end the afternoon in the château’s boudoir over a tea time created just for the occasion.

Aprendices de vendimiadores, ¡coged las tijeras de podar!

Sumérjase en el mundo de la vendimia en el Château Léognan.

Acompañado por el responsable del viñedo del Château Léognan, venga a descubrir la historia de la vid, la floración y la estacionalidad.

Las viñas ya no tendrán secretos para usted y sus hijos.

Después, enséñeles a vendimiar como un auténtico vendimiador y disfrute de un momento especial en la bodega. Eso es todo lo que tenemos que decir…

Por último, termine la tarde en el tocador del castillo tomando un té creado para la ocasión.

Lehrlinge der Weinlese, an die Schere!

Tauchen Sie ein in die Welt der Weinlese auf Château Léognan.

Begleitet vom Kulturchef des Château Léognan lernen Sie die Geschichte der Weinreben, die Blütezeit und die Saisonalität kennen.

Die Weinberge werden für Sie und Ihre Kinder keine Geheimnisse mehr haben.

Im Anschluss daran können Sie ihnen beibringen, wie ein echter Weinleser die Trauben zu pflücken, und einen besonderen Moment im Weinkeller genießen. Wir verraten Ihnen nicht mehr…

Lassen Sie den Nachmittag schließlich im Boudoir des Schlosses bei einer eigens für diesen Anlass kreierten Tea Time ausklingen.

Mise à jour le 2023-09-30 par OT Montesquieu