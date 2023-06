Vendredis Cocktails 88 Chemin du Barp 33850 Léognan, 9 juin 2023, Léognan.

Léognan,Gironde

Les soirées cocktails sont de retour au Manège.

Découvrez les créations originales de Salvatore Bumbolo, chef barman du Château Léognan. L’occasion de profiter de notre terrasse au coeur de la nature et de vous délecter des créations culinaires de notre chef..

2023-06-09 à ; fin : 2023-09-29 . .

88 Chemin du Barp 33850 Le Manège

Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Cocktail evenings are back at Le Manège.

Discover the original creations of Salvatore Bumbolo, head bartender at Château Léognan. Enjoy our terrace in the heart of nature, and savour our chef’s culinary creations.

Vuelven las noches de cócteles a Le Manège.

Descubra las originales creaciones de Salvatore Bumbolo, barman jefe del Château Léognan. Disfrute de nuestra terraza en plena naturaleza y saboree las creaciones culinarias de nuestro chef.

Die Cocktailabende sind wieder im Le Manège.

Entdecken Sie die originellen Kreationen von Salvatore Bumbolo, Chef-Barkeeper des Château Léognan. Die Gelegenheit, unsere Terrasse im Herzen der Natur zu genießen und sich von den kulinarischen Kreationen unseres Küchenchefs verwöhnen zu lassen.

Mise à jour le 2023-06-09 par OT Montesquieu