Karaoké 877 Avenue Jean Jaurès Villeneuve-de-Marsan, 20 octobre 2023, Villeneuve-de-Marsan.

Villeneuve-de-Marsan,Landes

Les PinSongs vous donnent rendez-vous au café Les Albizzias pour une soirée karaoké durant laquelle vous pourrez poussez la chansonnette sur vos tubes préférés ! Bonne ambiance garantie !

Possibilité de restauration sur réservation..

877 Avenue Jean Jaurès Café Les Albizzias

Villeneuve-de-Marsan 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine



Les PinSongs invite you to Café Les Albizzias for an evening of karaoke, where you can sing along to your favourite hits! Great atmosphere guaranteed!

Catering available on reservation.

Los PinSongs te invitan al café Les Albizzias para una velada de karaoke en la que podrás cantar tus éxitos favoritos El buen ambiente está garantizado

Catering disponible previa reserva.

Die PinSongs laden Sie im Café Les Albizzias zu einem Karaoke-Abend ein, bei dem Sie zu Ihren Lieblingshits singen können! Gute Stimmung ist garantiert!

Verpflegung auf Vorbestellung möglich.

Mise à jour le 2023-10-10 par OT Landes d’Armagnac