Au fil de l’art 875 Route du Chef Lieu Fillinges, 18 novembre 2023, Fillinges.

Fillinges,Haute-Savoie

L’événement Au fil de l’art permet aux artistes de d’exposer leurs œuvres et pouvoir ainsi partager leur passion pour l’art..

2023-11-18 16:00:00 fin : 2023-11-18 18:00:00. .

875 Route du Chef Lieu Salle de fêtes

Fillinges 74250 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



The Au fil de l’art event enables artists to exhibit their work and share their passion for art.

La manifestación Au fil de l’art brinda a los artistas la oportunidad de exponer sus obras y compartir su pasión por el arte.

Die Veranstaltung Au fil de l’art bietet Künstlern die Möglichkeit, ihre Werke auszustellen und ihre Leidenschaft für die Kunst zu teilen.

Mise à jour le 2023-11-03 par Môle et Brasses Tourisme