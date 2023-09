concert du trio vocal Aqueles 875, Chemin des Hermès, Soubès (34) concert du trio vocal Aqueles 875, Chemin des Hermès, Soubès (34), 30 septembre 2023, . concert du trio vocal Aqueles Samedi 30 septembre, 18h00 875, Chemin des Hermès, Soubès (34) 875, Chemin des Hermès, Soubès (34) 875, Chemin des Hermès, 34700 Soubès, France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T18:00:00+02:00 – 2023-09-30T22:00:00+02:00

2023-09-30T18:00:00+02:00 – 2023-09-30T22:00:00+02:00 stage chant Détails Autres Lieu 875, Chemin des Hermès, Soubès (34) Adresse 875, Chemin des Hermès, 34700 Soubès, France Age max 110 Lieu Ville 875, Chemin des Hermès, Soubès (34) latitude longitude 43.776805;3.349063

875, Chemin des Hermès, Soubès (34) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//