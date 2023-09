MICRO BRASSERIE CAUCHOISE – Les nuits de l’estuaire 873 Route des 3 Fermes Terres-de-Caux, 21 octobre 2023, Terres-de-Caux.

Terres-de-Caux,Seine-Maritime

BRASSERIE LA GODÈNE

Karine et Marc sont avant tout des producteurs laitiers, mais face à la fragilisation de leur métier, ils ont eu l’idée de se lancer dans la production de bière ! Bienvenue à La Godène, -nom 100% cauchois, qui désigne l’ancien nom du broc à lait tiré par les ânes en Pays de Caux-, micro-brasserie à taille humaine, où vous pourrez découvrir des produits de qualité !.

2023-10-21 18:00:00 fin : 2023-10-21 19:00:00. .

873 Route des 3 Fermes Bennetot

Terres-de-Caux 76640 Seine-Maritime Normandie



BRASSERIE LA GODÈNE

Karine and Marc are first and foremost dairy farmers, but faced with the fragility of their profession, they had the idea of launching into beer production! Welcome to La Godène – a 100% Cauchois name, derived from the old name for the donkey-drawn milk jug in the Pays de Caux region – a human-scale micro-brewery where you can discover quality products!

BRASSERIE LA GODÈNE

Karine y Marc son ante todo ganaderos lecheros, pero ante la fragilidad de su profesión, ¡se les ocurrió dedicarse a la fabricación de cerveza! Bienvenidos a La Godène -nombre 100% cauchois, derivado del antiguo nombre del cántaro de leche tirado por burras en el Pays de Caux-, una microcervecería a escala humana, ¡donde podrá descubrir productos de calidad!

BRAUEREI LA GODÈNE

Karine und Marc sind in erster Linie Milchbauern, aber angesichts der Gefährdung ihres Berufsstandes hatten sie die Idee, in die Bierproduktion einzusteigen! Willkommen in La Godène, -ein Name, der zu 100 % aus dem Cauchois stammt und den alten Namen der von Eseln gezogenen Milchkanne im Pays de Caux bezeichnet-, einer Mikrobrauerei mit überschaubarer Größe, in der Sie Qualitätsprodukte entdecken können!

Mise à jour le 2023-09-13 par Normandie Tourisme / Attitude Manche