Exposition : « Regards sur la nature »
87 Rue Émile Zola
Le Havre

Le Havre,Seine-Maritime

Du 19 octobre au 26 novembre, la galerie Agnès Szaboova accueille une exposition collective autour de la nature, avec les œuvres de 5 artistes : Jacques Blouin, Thierry Farcy, Philippe Guesdon, Zuzana Kleinerová et Christelle Lollier Guillon.

Un vernissage est organisé le vendredi 20 octobre, à partir de 18h, en présence des artistes..

From October 19 to November 26, Galerie Agnès Szaboova hosts a group show featuring 5 artists.

From October 19 to November 26, the Agnès Szaboova Gallery is hosting a group exhibition on the theme of nature, featuring works by 5 artists: Jacques Blouin, Thierry Farcy, Philippe Guesdon, Zuzana Kleinerová and Christelle Lollier Guillon.

A vernissage will be held on Friday, October 20, from 6pm, in the presence of the artists.

Del 19 de octubre al 26 de noviembre, la galería Agnès Szaboova acoge una exposición colectiva de 5 artistas.

Del 19 de octubre al 26 de noviembre, la galería Agnès Szaboova acoge una exposición colectiva sobre el tema de la naturaleza, con obras de 5 artistas: Jacques Blouin, Thierry Farcy, Philippe Guesdon, Zuzana Kleinerová y Christelle Lollier Guillon.

El viernes 20 de octubre, a partir de las 18.00 horas, se celebrará un vernissage en presencia de los artistas.

In der Galerie Agnès Szaboova findet vom 19. Oktober bis 26. November eine Gruppenausstellung mit 5 Künstlern statt.

Vom 19. Oktober bis 26. November beherbergt die Galerie Agnès Szaboova eine Gruppenausstellung rund um die Natur mit Werken von 5 Künstlern: Jacques Blouin, Thierry Farcy, Philippe Guesdon, Zuzana Kleinerová und Christelle Lollier Guillon.

Eine Vernissage findet am Freitag, den 20. Oktober, ab 18 Uhr in Anwesenheit der Künstler statt.

