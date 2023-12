MARCHÉ SOLIDAIRE 87 Rue Chaude Hannonville-sous-les-Côtes, 4 décembre 2023, Hannonville-sous-les-Côtes.

Hannonville-sous-les-Côtes,Meuse

Durant deux après-midi, venez donner du sens à vos achats auprès des stands multicolores et féériques d’une dizaine d’associations de commerce équitable. Exposition et vente de produits alimentaires et artisanaux d’ici et d’ailleurs :

– Horizon Mongol viendra avec de l’artisanat Mongol : vestes, portes clés, poupées, sacs, pochettes, chaussons…

– Koma Regree représentera le Cambodge avec des écharpes, de beaux bijoux et de l’artisanat cambodgien

– CCFD Terre Solidaire sera présent avec l’artisanat de partenaires palestiniens : poteries, écharpes, huiles bio…

– Movement France, habitués de nos marchés, exposera de nombreux accessoires fabriqués au Burkina Faso, à partir de plastique recyclé

– Artisans du Monde sera présent avec des produits alimentaires et de l’artisanat équitable

– L’association Mamonjy-Madagascar aura sur ses étales des épices et artisanat de Madagascar (bijoux, pochettes, paniers…) ainsi que d’Inde et du Népal (écharpes, bonnets, gants, articles en cuir…)

– Ayud’Art exposera de l’artisanat péruvien vendu au profit des enfants des rues : vêtements adultes et enfants, sacs, bijoux, instruments de musique…

– L’association Appel vendra avec de l’artisanat africain en bois, bronze, tissus (bijoux argent et fantaisie…)

– Un crayon pour le Népal, pour sa première participation, vous proposera de l’artisanat tibétain, népalais et indien, avec des vêtements, bijoux, patchwork, papeterie…. Tout public

Samedi 2023-12-09 14:00:00 fin : 2023-12-09 18:00:00. 0 EUR.

87 Rue Chaude Écomusée

Hannonville-sous-les-Côtes 55210 Meuse Grand Est



For two afternoons, come and give meaning to your purchases at the colorful and enchanting stands of a dozen fair trade associations. Exhibition and sale of local and foreign food and craft products:

– Horizon Mongol will be bringing Mongolian handicrafts: jackets, key rings, dolls, bags, clutches, slippers…

– Koma Regree will represent Cambodia with scarves, fine jewelry and Cambodian handicrafts

– CCFD Terre Solidaire will be present with handicrafts from Palestinian partners: pottery, scarves, organic oils…

– Movement France, a regular at our markets, will be exhibiting a range of accessories made in Burkina Faso from recycled plastic

– Artisans du Monde will be present with food products and fair-trade handicrafts

– The Mamonjy-Madagascar association will be selling spices and handicrafts from Madagascar (jewelry, pouches, baskets, etc.) as well as from India and Nepal (scarves, hats, gloves, leather goods, etc.)

– Ayud’Art will be exhibiting Peruvian handicrafts sold for the benefit of street children: adult and children’s clothing, bags, jewelry, musical instruments…

– The Appel association will be selling African handicrafts in wood, bronze and fabric (silver and costume jewelry…)

– Un crayon pour le Népal, taking part for the first time, will be selling Tibetan, Nepalese and Indian handicrafts, including clothing, jewelry, patchwork, stationery…

Durante dos tardes, venga a dar sentido a sus compras en los puestos multicolores y mágicos de una docena de asociaciones de comercio justo. Exposición y venta de productos alimentarios y artesanales locales e internacionales:

– Horizon Mongol traerá artesanía mongola: chaquetas, llaveros, muñecas, bolsos, clutchs, zapatillas…

– Koma Regree representará a Camboya con pañuelos, hermosas joyas y artesanía camboyana

– CCFD Terre Solidaire estará presente con artesanía de sus socios palestinos: cerámica, pañuelos, aceites orgánicos, etc.

– Movement France, visitante habitual de nuestros mercados, expondrá una gama de accesorios fabricados en Burkina Faso a partir de plástico reciclado

– Artisans du Monde estará presente con productos alimentarios y artesanía de comercio justo

– La asociación Mamonjy-Madagascar venderá especias y artesanía de Madagascar (bisutería, bolsos, cestas, etc.), India y Nepal (bufandas, gorros, guantes, marroquinería, etc.)

– Ayud’Art expondrá artesanía peruana vendida en beneficio de los niños de la calle: ropa para adultos y niños, bolsos, bisutería, instrumentos musicales, etc.

– La asociación Appel venderá artesanía africana en madera, bronce y tela (plata, bisutería, etc.)

– Un crayon pour le Népal, que participa por primera vez, venderá artesanía tibetana, nepalesa e india: ropa, bisutería, patchwork, papelería, etc.

An zwei Nachmittagen können Sie an den bunten und märchenhaften Ständen von etwa zehn Fair-Trade-Vereinen Ihren Einkäufen einen Sinn verleihen. Ausstellung und Verkauf von Lebensmitteln und Kunsthandwerk aus dem In- und Ausland:

– Horizon Mongol wird mit mongolischem Kunsthandwerk kommen: Jacken, Schlüsselanhänger, Puppen, Taschen, Beutel, Hausschuhe…

– Koma Regree wird Kambodscha mit Schals, schönem Schmuck und kambodschanischem Kunsthandwerk vertreten

– CCFD Terre Solidaire wird mit Kunsthandwerk von palästinensischen Partnern vertreten sein: Töpferwaren, Schals, Bio-Öle…

– Movement France, Stammgast auf unseren Märkten, wird zahlreiche Accessoires ausstellen, die in Burkina Faso aus recyceltem Plastik hergestellt wurden

– Artisans du Monde wird mit fair gehandelten Lebensmitteln und Kunsthandwerk vertreten sein

– Der Verein Mamonjy-Madagaskar wird Gewürze und Kunsthandwerk aus Madagaskar (Schmuck, Taschen, Körbe…) sowie aus Indien und Nepal (Schals, Mützen, Handschuhe, Lederartikel…) in seinen Ständen haben

– Ayud’Art wird peruanisches Kunsthandwerk ausstellen, das zugunsten von Straßenkindern verkauft wird: Kleidung für Erwachsene und Kinder, Taschen, Schmuck, Musikinstrumente…

– Der Verein Appel wird mit afrikanischem Kunsthandwerk aus Holz, Bronze, Stoffen (Silber- und Modeschmuck…) verkaufen

– Un crayon pour le Nepal, bei seiner ersten Teilnahme, wird Ihnen tibetisches, nepalesisches und indisches Kunsthandwerk anbieten, mit Kleidung, Schmuck, Patchwork, Schreibwaren…

Mise à jour le 2023-11-30 par MEUSE ATTRACTIVITE