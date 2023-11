Concert : Smocky Blenders 87 Rue Alsace Lorraine Lannemezan, 17 novembre 2023, Lannemezan.

Lannemezan,Hautes-Pyrénées

A l’occasion du Beaujolais, venez trinquer avec le bon son du groupe Smocky Blenders.

2023-11-17 20:00:00 fin : 2023-11-17 . .

87 Rue Alsace Lorraine Au Vestiaire Café

Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie



Celebrate Beaujolais with a toast to the sound of Smocky Blenders

Para celebrar el Beaujolais, venga a brindar al son de Smocky Blenders

Anlässlich des Beaujolais stoßen Sie mit dem guten Sound der Band Smocky Blenders an

