Marché de créateurs 87 route de la Grée de Bonette 56130 Ferel, 14 mai 2023, Ferel.

Marché de créateurs Dimanche 14 mai, 10h00 87 route de la Grée de Bonette 56130 Ferel Entrée libre: 0

Retrouvez un peu plus de 25 créateurs et producteurs, tout au long de la journée !

Cuir, Bijoux, couture, luminaires, caricatures, miel, épices et rhums arrangés de Madagascar, savonnerie, peintre, mandala, ardoises, et bien d’autres encore!!

Restauration sur place ou à emporter !

87 route de la Grée de Bonette 56130 Ferel 87 route de la Grée de Bonette 56130 Ferel Ferel 56130 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 90 08 16 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/marche-de-createurs-ferel.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-14T10:00:00+02:00 – 2023-05-14T18:00:00+02:00

2023-05-14T10:00:00+02:00 – 2023-05-14T18:00:00+02:00

FAMILLE LOISIRS