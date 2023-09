Concert : Kaluwo (actual afro sound) 87 Avenue Adolphe Figuet Romans-sur-Isère, 6 octobre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Concert du groupe Kaluwo (actual/afro/sound) le Vendredi 6 Octobre à 20h30 à la MJC Robert Martin.



Tarifs : 10€ en plein tarif et 8€ pour les adhérents.

2023-10-06 20:30:00 fin : 2023-10-06 . EUR.

87 Avenue Adolphe Figuet MJC Robert Martin

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Concert by Kaluwo (actual/afro/sound) on Friday October 6 at 8:30pm at MJC Robert Martin.



Prices: 10? full price and 8? for members

Concierto de Kaluwo (actual/afro/sonido) el viernes 6 de octubre a las 20h30 en el MJC Robert Martin.



Precios: 10€ precio completo y 8€ para socios

Konzert der Gruppe Kaluwo (actual/afro/sound) am Freitag, den 6. Oktober um 20:30 Uhr in der MJC Robert Martin.



Preise: 10? für den vollen Preis und 8? für Mitglieder

