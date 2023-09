Concert : Deuzel et Safiko 87 Avenue Adolphe Figuet Romans-sur-Isère, 29 septembre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Une soirée pour deux concerts : le groupe Deuzel (hip-hop/rap) et Safiko seront présents à la MJC Robert Martin le Vendredi 29 Septembre à 20h30 à la MJC Robert Martin.



Entrée gratuite, participation au chapeau pour les artistes..

2023-09-29 20:30:00 fin : 2023-09-29 . .

87 Avenue Adolphe Figuet MJC Robert Martin

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



One evening for two concerts: the group Deuzel (hip-hop/rap) and Safiko will be at the MJC Robert Martin on Friday September 29 at 8:30pm.



Free admission, with hat-tricks for the artists.

Una noche para dos conciertos: el grupo Deuzel (hip-hop/rap) y Safiko estarán en el MJC Robert Martin el viernes 29 de septiembre a las 20h30.



Entrada gratuita, con triplete para los artistas.

Ein Abend für zwei Konzerte: Die Gruppe Deuzel (Hip-Hop/Rap) und Safiko werden am Freitag, den 29. September um 20:30 Uhr in der MJC Robert Martin auftreten.



Eintritt frei, Hutbeteiligung für die Künstler.

Mise à jour le 2023-09-19 par Valence Romans Tourisme