Visite « 1001 métiers d’autrefois » 868 route de Pact Lapeyrouse-Mornay, 23 octobre 2023, Lapeyrouse-Mornay.

Lapeyrouse-Mornay,Drôme

Découvrez les outils des métiers d’autrefois (plus de 10 métiers oubliés représentés): laitier, maréchal-ferrant… Maurice Maurin vous guide dans cette caverne d’Ali Baba authentique et pédagogique !.

2023-10-23 fin : 2023-11-04 . EUR.

868 route de Pact Musée « Les outils de nos ancêtres »

Lapeyrouse-Mornay 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Discover the tools of the trades of the past (more than 10 forgotten trades represented): milkman, blacksmith… Maurice Maurin guides you through this authentic and educational Ali Baba’s cave!

Descubra las herramientas de los oficios de antaño (más de 10 oficios olvidados representados): lechero, herrero… ¡Maurice Maurin te guía por esta auténtica y didáctica cueva de Alí Babá!

Entdecken Sie die Werkzeuge früherer Berufe (mehr als 10 vergessene Berufe sind vertreten): Milchmann, Hufschmied… Maurice Maurin führt Sie durch diese authentische und lehrreiche Höhle von Ali Baba!

Mise à jour le 2023-10-09 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche