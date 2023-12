SOIRÉE DIU BIBAN x LES VINS DE LA FÔRET 866 Avenue du Touring Club de France Soorts-Hossegor Catégories d’Évènement: Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 19:30:00

Début : 2023-12-16 19:30:00

fin : 2023-12-16 Le Fooding a parlé d'eux, ils le fêtent ensemble !.

DIU BIBAN x LES VINS DE LA FÔRET Rendez-vous le samedi 16 décembre à partir de 19h30 pour une soirée fooding au Diu Biban à Hossegor.

Pensez à réserver vos tables ! Réservation au 05 33 09 79 99 .

866 Avenue du Touring Club de France Diu Biban

Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine

