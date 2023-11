Concours de Belote 86530 Naintré Naintré, 19 novembre 2023, Naintré.

Naintré,Vienne

Le **dimanche 19 novembre 2023**, _l’Association des_ **_Laboureurs_**_, Ouvriers, Artisans et Commerçants_ **_de_** _**Naintré**_, organise un **Concours de Belote** à partir de **14 h 30**, à la _salle des fêtes Robert Sauvion_. Sur **inscription** au **06 43 59 25 26** (_**15,00 € par équipe**_).

Sur place, _Buvette, Sandwichs, Crêpes_..

2023-11-19 fin : 2023-11-19 20:00:00. .

86530 Naintré Salle des fêtes Robert Sauvion

Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine



On **Sunday, November 19, 2023**, _l’Association des_ **_Laboureurs_**_, Ouvriers, Artisans et Commerçants_ **_de_** _**Naintré**_, is organizing a **Concours de Belote** starting at **14:30**, at the _salle des fêtes Robert Sauvion_. Please **register** by calling **06 43 59 25 26** (_**15.00 ? per team**_).

On site, _Buvette, Sandwiches, Crêpes_.

El **domingo 19 de noviembre de 2023**, la Association des **_Laboureurs_**_, Ouvriers, Artisans et Commerçants_ **_de_** _**Naintré**_, organiza un **Concours de Belote** a partir de las **14 h 30**, en el _salle des fêtes Robert Sauvion_. Se ruega **inscribirse** llamando al teléfono **06 43 59 25 26** (_**15,00 € por equipo**_).

En el lugar: bar de refrescos, bocadillos y crêpes.

Am **Sonntag, den 19. November 2023**, veranstaltet die Association des_ **_Laboureurs_**_, Ouvriers, Artisans et Commerçants_ **de** _**Naintré**_, ein **Concours de Belote** ab **14.30 Uhr**, in der _salle des fêtes Robert Sauvion_. Nach **Anmeldung** unter **06 43 59 25 26** (_**15,00 ? pro Mannschaft**_).

Vor Ort, _Buvette, Sandwiches, Crêpes_.

Mise à jour le 2023-11-09 par ACAP