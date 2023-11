NICHOIR EN VANNERIE 86500 saulgé Saulgé, 25 novembre 2023, Saulgé.

Saulgé,Vienne

Stage d’1 journée en vannerie buissonnière à l’Écomusée pour profiter de l’automne et vous initier à la vannerie. En utilisant les ressources des haies (site de Juillé) sous les conseil de Franck.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 17:00:00.

86500 saulgé site de Juillé Ecomusee

Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine



A 1-day basket-weaving workshop at the Écomusée to make the most of autumn and introduce you to basket-weaving. Using the resources of the hedgerows (Juillé site) under the guidance of Franck

Un curso de cestería de matorral de 1 día en el Écomusée para aprovechar el otoño e iniciarse en la cestería. Utilizando los recursos de los setos (sitio Juillé) bajo la dirección de Franck

Eintägiges Praktikum in der Korbflechterei im Ecomusée, um den Herbst zu genießen und sich in die Korbflechterei einzuführen. Unter der Anleitung von Franck werden die Ressourcen der Hecken (Standort Juillé) genutzt

