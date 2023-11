Cet évènement est passé Atelier de Noël 86500 SAULGE Saulgé Catégories d’Évènement: Saulgé

Vienne Atelier de Noël 86500 SAULGE Saulgé, 18 novembre 2023, Saulgé. Saulgé,Vienne Atelier de Noël organisé par le Conseil Municipal des Jeunes.

2023-11-18 fin : 2023-11-18 17:00:00. .

86500 SAULGE Mairie

Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Christmas workshop organized by the Municipal Youth Council Taller de Navidad organizado por el Consejo Municipal de la Juventud Weihnachtsworkshop organisiert vom Jugendgemeinderat Mise à jour le 2023-11-15 par ACAP Détails Catégories d’Évènement: Saulgé, Vienne Autres Lieu 86500 SAULGE Adresse 86500 SAULGE Mairie Ville Saulgé Departement Vienne Lieu Ville 86500 SAULGE Saulgé latitude longitude 46.377715;0.87511

86500 SAULGE Saulgé Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saulge/