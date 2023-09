Cluedo géant à l’Ecomusée « Revanche Toxique » 86500 saulgé Saulgé, 29 octobre 2023, Saulgé.

Saulgé,Vienne

Défi enquête : 6 personnes sont soient victimes, soient coupables. ! 2h d’enquête pour savoir ce qui s’est passé. Qui dit vrai, qui dit faux, c’est à vous de trouver… Sur réservation.

2023-10-29 fin : 2023-10-29 17:00:00. .

86500 saulgé site de Juillé Ecomusee

Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Investigation challenge: 6 people are either victims or guilty! 2 hours of investigation to find out what happened. Who’s right, who’s wrong, it’s up to you to find out… By reservation only

Reto de investigación: ¡6 personas son víctimas o culpables! 2 horas de investigación para averiguar qué ha pasado. Quién tiene razón, quién no, de ti depende averiguarlo… Sólo con reserva

Ermittlungsherausforderung: 6 Personen sind entweder Opfer oder Täter!!! 2 Stunden Ermittlungsarbeit, um herauszufinden, was passiert ist. Wer sagt die Wahrheit, wer sagt die Fälschung, es liegt an Ihnen, es herauszufinden… Auf Reservierung

Mise à jour le 2023-09-16 par ACAP