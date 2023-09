Atelier inspiré de la fresque de la biodiversité à l’Ecomusée en ce dimanche du Patrimoine 86500 saulgé Saulgé, 17 septembre 2023, Saulgé.

Saulgé,Vienne

l’Ecomusée avec en partenariat avec la CCVG, propose un atelier inspiré de la fresque de la Biodiversité. Pour découvrir et comprendre les interactions entre les différents élément d’un écosystème.

2023-09-17 fin : 2023-09-17 17:30:00. .

86500 saulgé site de Juillé Ecomusee

Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine



the Ecomusée, in partnership with the CCVG, offers a workshop inspired by the Biodiversity fresco. Discover and understand the interactions between the different elements of an ecosystem

el Ecomuseo, en colaboración con el CCVG, propone un taller inspirado en el fresco Biodiversidad. Descubre y comprende las interacciones entre los distintos elementos de un ecosistema

das Ecomusée bietet in Zusammenarbeit mit der CCVG einen Workshop an, der von der Freske der Biodiversität inspiriert ist. Entdecken und verstehen Sie die Interaktionen zwischen den verschiedenen Elementen eines Ökosystems

Mise à jour le 2023-09-11 par ACAP