Concours de grimolles à l’Ecomusée pour le dimanche du Patrimoine 86500 saulgé Saulgé, 15 septembre 2023, Saulgé.

Saulgé,Vienne

A l’occasion des journées du patrimoine, nous vous proposons un concours/dégustation de grimolles,recette typiquement poitevine. Pour participer, s’inscrire avant le 13 septembre au 05-49-91-02-32.

2023-09-15 fin : 2023-09-16 12:30:00. .

86500 saulgé site de Juillé Ecomusee

Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine



To mark Heritage Days, we’re offering a competition/tasting of grimolles, a typical Poitevin recipe. To take part, call 05-49-91-02-32 before September 13

En el marco de las Jornadas del Patrimonio, organizamos un concurso y una degustación de grimolles, receta típica poitevina. Para participar, inscríbase antes del 13 de septiembre llamando al 05-49-91-02-32

Anlässlich der Tage des Kulturerbes bieten wir Ihnen einen Wettbewerb/eine Verkostung von Grimolles, einem typischen Rezept aus dem Poitou, an. Um teilzunehmen, melden Sie sich bis zum 13. September unter 05-49-91-02-32 an

Mise à jour le 2023-09-11 par ACAP