Les grandes Z’oreilles fêtent la biodiversité et la permaculture 86500 PINDRAY Pindray, 26 août 2023, Pindray.

Pindray,Vienne

Au programme, un weed-end festif autour de la biodiversité et de la permaculture avec des ateliers, des expositions, un marché de producteur·rice·s et artisan·e·s et de quoi ravir vos papilles..

2023-08-26 fin : 2023-08-26 19:00:00. .

86500 PINDRAY La roche à baussant, 86500 PINDRAY

Pindray 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine



On the program: a festive weed-end focusing on biodiversity and permaculture, with workshops, exhibitions, a farmers’ and craftsmen’s market and plenty to tantalize your taste buds.

En el programa: un fin de semana festivo centrado en la biodiversidad y la permacultura, con talleres, exposiciones, un mercado de agricultores y artesanos y muchos alicientes para el paladar.

Auf dem Programm steht ein festliches Wochenende rund um Biodiversität und Permakultur mit Workshops, Ausstellungen, einem Markt mit ProduzentInnen und HandwerkerInnen und vielem, was Ihren Gaumen verwöhnen wird.

Mise à jour le 2023-07-10 par ACAP