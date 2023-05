Atelier d’initiation à la calligraphie à l’Abbaye Royale de La Réau – Tout public 86350, 13 juillet 2023, Saint-Martin-l'Ars.

Saint-Martin-l’Ars,Vienne

À travers cet atelier animé par un artiste enlumineur-graveur, vous découvrez les outils du calligraphe-enlumineur et ses techniques..

In this workshop, led by an artist illuminator-engraver, you’ll discover the tools and techniques of the calligrapher illuminator.

En este taller, dirigido por un iluminador y grabador, descubrirá las herramientas y técnicas del calígrafo y el iluminador.

In diesem Workshop, der von einem Illuminations- und Graveurkünstler geleitet wird, lernen Sie die Werkzeuge des Kalligraphen und Illuminators und seine Techniken kennen.

