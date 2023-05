⚜ Déjeuner champêtre à l’Abbaye Royale de La Réau ⚜ 86350, 24 juillet 2022, Saint-Martin-l'Ars.

Saint-Martin-l’Ars,Vienne

Le 9 juillet, accordez-vous une pause gourmande à l’ombre des charmes avec vue magnifique sur l’église abbatiale lors d’un « Buffet champêtre » préparé par Thomas, chef du restaurant La Châtellenie.

86350 Abbaye Royale de La Réau

Saint-Martin-l’Ars 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine



On July 9, enjoy a gourmet break in the shade of the hornbeam trees, with a magnificent view of the abbey church, at a « Buffet champêtre » prepared by Thomas, chef at La Châtellenie restaurant

El 9 de julio, regálese una pausa gastronómica a la sombra de los carpes, con una magnífica vista de la iglesia abacial, en un « Buffet champêtre » preparado por Thomas, chef del restaurante La Châtellenie

Gönnen Sie sich am 9. Juli eine Gourmetpause im Schatten der Hainbuchen mit herrlichem Blick auf die Abteikirche bei einem « Buffet champêtre », das von Thomas, dem Küchenchef des Restaurants La Châtellenie, zubereitet wird

