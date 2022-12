Bal Pop’: « Pirouettes et Balivernes » par la cie Tête de Linotte 86310 Saint-Germain Saint-Germain Catégories d’évènement: Saint-Germain

Bal Pop': « Pirouettes et Balivernes » par la cie Tête de Linotte Samedi 25 mars 2023, 16h30

Un bal populaire pour clôturer la Semaine Nationale de la Petite Enfance, pour faire danser toute la famille ! Organisé par la MJC VAM & La Boulit’. handicap visuel;handicap intellectuel;handicap psychique;handicap moteur vi;ii;pi;mi 86310 Saint-Germain Salle des Fêtes Saint-Germain 86310 Vienne Nouvelle-Aquitaine Equipe artistique: Thomas TESTARD, Marion LANDREAU.

Un bal pour enfants, participatif et familial, accueilli par la MJC Vigne aux Moines.

Co-diffusion La Boulit’/MJC VAM, Relais Petite Enfance de la CCVG, de la MJC Champ Libre, de la MJC 21.

Dans le cadre de la Semaine Nationale de la Petite Enfance. Retrouvez l’intégralité du programme sur le site de la Communauté de Communes de Vienne et Gartempe ou des MJC partenaires.

2023-03-25T16:30:00+01:00

2023-03-25T17:30:00+01:00

