Super Loto Samedi 14 janvier 2023, 19h00

réservation possible par Téléphone

Loto animé par David 86310 Saint-Germain Salle des Fêtes Saint-Germain 86310 Vienne Nouvelle-Aquitaine Loto permettant de financer le 1er arbre de noël pour les enfants des environs de St-Germain 86 en 2023. Merci par avance

2023-01-14T19:00:00+01:00

2023-01-14T23:59:00+01:00

