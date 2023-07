FETE DU VILLAGE 86290 Saint-Léomer Saint-Léomer, 30 juillet 2023, Saint-Léomer.

Saint-Léomer,Vienne

Le Comité des Fêtes de Saint-Léomer organise dimanche 30 juillet 2023 à 15h la Fête du village. Vous y trouverez Zeplin de Jeux, 3 foodtrucks, Duo Valparaiso, un dancing et le Feu d’artifice!.

2023-07-30 fin : 2023-07-30 23:59:00. .

86290 Saint-Léomer Saint-Léomer

Saint-Léomer 86290 Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Comité des Fêtes de Saint-Léomer is organizing the Fête du Village on Sunday, July 30, 2023 at 3pm. You’ll find Zeplin de Jeux, 3 foodtrucks, Duo Valparaiso, dancing and fireworks!

El Comité des Fêtes de Saint-Léomer organiza la Fiesta del Pueblo el domingo 30 de julio de 2023 a las 15:00 h. Encontrarás Zeplin de Jeux, 3 foodtrucks, Duo Valparaiso, un salón de baile y ¡fuegos artificiales!

Das Festkomitee von Saint-Léomer organisiert am Sonntag, den 30. Juli 2023 um 15 Uhr das Dorffest. Sie finden dort Zeplin de Jeux, 3 Foodtrucks, Duo Valparaiso, ein Tanzlokal und das Feuerwerk!

Mise à jour le 2023-06-27 par ACAP