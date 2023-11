Marché de Noël La Roche-Posay 86270 La Roche-Posay La Roche-Posay, 16 décembre 2023, La Roche-Posay.

La Roche-Posay,Vienne

Venez fêter Noël à La Roche-Posay lors du Marché de Noël sur la place de la République : artisanat, décoration, restauration à emporter sucrée et salée.

> Toute la journée : Manège et pêche à la ligne

> La rencontre avec le Père Noël

> Un atelier maquillage pour les enfants

> Et d’autres surprises ….

2023-12-16 fin : 2023-12-16 21:00:00. .

86270 La Roche-Posay

La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and celebrate Christmas in La Roche-Posay at the Christmas Market on Place de la République: crafts, decorations, sweet and savoury takeaways.

> All day: merry-go-round and angling

> Meet Santa Claus

> Make-up workshop for children

> And other surprises?

Venga a celebrar la Navidad en La Roche-Posay en el Mercado de Navidad de la plaza de la República: artesanía, decoración, dulces y salados para llevar.

> Durante todo el día: tiovivo y pesca con caña

> Encuentro con Papá Noel

> Taller de maquillaje para niños

> ¿Y otras sorpresas?

Feiern Sie Weihnachten in La Roche-Posay auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Place de la République: Kunsthandwerk, Dekoration, süße und herzhafte Speisen zum Mitnehmen.

> Den ganzen Tag über: Karussell und Angeln

\Ein Treffen mit dem Weihnachtsmann

\Eine Schminkwerkstatt für Kinder

> Und andere Überraschungen?

Mise à jour le 2023-11-09 par ACAP