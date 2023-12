Journée de Noël 86260 VICQ SUR GARTEMPE Vicq-sur-Gartempe, 15 décembre 2023 16:30, Vicq-sur-Gartempe.

Vicq-sur-Gartempe,Vienne

A partir de 16h30, Animations de Noël à la salle des fêtes avec la vente des réalisations des enfants, vente de calendriers, chants de Noël à 18H.

Pour accompagner ce moment convivial, vin chaud et planches apéro sur réservation. 12€ la planche à partager à 2

Renseignements et réservations au 06.77.42.54.00.

2023-12-15 fin : 2023-12-15 21:30:00. .

86260 VICQ SUR GARTEMPE Salle des fêtes 1 route de la forest

Vicq-sur-Gartempe 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine



From 4:30pm, Christmas entertainment in the village hall with the sale of children’s creations, sale of calendars, Christmas carols at 6pm.

Mulled wine and aperitif boards available on reservation. 12? per board, to be shared by 2

Information and reservations on 06.77.42.54.00

A partir de las 16.30 h, animación navideña en la sala del pueblo con venta de creaciones infantiles, venta de calendarios y villancicos a las 18 h.

Tablas de vino caliente y aperitivos disponibles previa reserva. 12 por tabla, a compartir entre 2

Información y reservas en el 06.77.42.54.00

Ab 16:30 Uhr, Weihnachtsprogramm im Festsaal mit Verkauf von Kinderarbeiten, Verkauf von Kalendern, Weihnachtslieder um 18 Uhr.

Zu diesem geselligen Anlass gibt es Glühwein und Aperitifbretter (Reservierung erforderlich). 12? pro Brett zum Teilen für 2 Personen

Auskünfte und Reservierungen unter 06.77.42.54.00

Mise à jour le 2023-12-05 par ACAP