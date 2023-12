Atelier créatif de Noël 86260 VICQ SUR GARTEMPE Vicq-sur-Gartempe, 13 décembre 2023 10:00, Vicq-sur-Gartempe.

Vicq-sur-Gartempe,Vienne

Venez créer, échanger, observer et surtout passer un bon moment !.

2023-12-13 fin : 2023-12-13 12:00:00. .

86260 VICQ SUR GARTEMPE Salle des fêtes 1 route de la forest

Vicq-sur-Gartempe 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and create, exchange ideas, observe and, above all, have a great time!

Venga y cree, comparta, observe y, sobre todo, ¡páselo en grande!

Kommen Sie, um zu kreieren, sich auszutauschen, zu beobachten und vor allem eine gute Zeit zu haben!

Mise à jour le 2023-12-05 par ACAP