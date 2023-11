Soirée beaujolais 86260 VICQ SUR GARTEMPE Vicq-sur-Gartempe, 18 novembre 2023, Vicq-sur-Gartempe.

Vicq-sur-Gartempe,Vienne

L’association du Comité des Fêtes organise sa 3ème soirée beaujolais le samedi 18 novembre 2023, à partir de 18h à la salle des fêtes de Vicq sur Gartempe..

86260 VICQ SUR GARTEMPE Salle des fêtes 1 route de la forest

Vicq-sur-Gartempe 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Comité des Fêtes association is organizing its 3rd Beaujolais evening on Saturday November 18, 2023, starting at 6pm at the Vicq sur Gartempe village hall.

La asociación Comité des Fêtes organiza su 3ª velada del Beaujolais el sábado 18 de noviembre de 2023, a partir de las 18:00 horas, en la sala del pueblo de Vicq sur Gartempe.

Der Verein des Festkomitees organisiert seinen 3. Beaujolais-Abend am Samstag, den 18. November 2023, ab 18 Uhr im Festsaal von Vicq sur Gartempe.

