Spectacles vivant Escales en scène en Civraisien 2023 86160 Brion Brion, 18 août 2023, Brion.

Spectacles vivant Escales en scène en Civraisien 2023 Vendredi 18 août, 20h30 86160 Brion Entrée libre sans inscription

C’est une tournée itinérante du 07 au 19 août sur 12 communes de la communauté de communes du Civraisien en Poitou.

Le mode de déplacement des artistes et bénévoles de la Cie se fait à vélo.

Chaque jour une étape de 35km maximum pour aller d’une commune à une autre et proposer un spectacle issu du répertoire de la Cie.

8 spectacles sont proposés, de type familial, avec des soirées plus à destination d’un jeune public.

Les 12 communes sont

Lundi 07 août St-Gaudent 86400 19h Inauguration 20h30 Le chemin des gens

Mardi 08 août Magné 86160 18h Pani petite fille du Groenland puis 20h30 La Trace en musique puis musique à danser

Mercredi 09 août St-Saviol 86400 20h30 Tamt’hamo 21h Une Van Gogh

Jeudi 10 août Chaunay 86510 20h La Trace en musique 20h30 Les Mangeurs d’Aurore

Vendredi 11 août Asnois 86250 17h30 Pani petite fille du Groenland 19h30 Concert

Samedi 12 août St-Romain 86250 20h30 La Trace en musique et 21h Ronde de femmes

Dimanche 13 août Champagné-le-Sec 86510 18h Pani petite fille du Groenland 19h30 Soirée jeux de socièté

Lundi 14 août Chatain 86250 19h Attention à la marche et 21h Théâtre Château

Mardi 15 août off

Mercredi 16 août Champniers Lieu-Dit Entrebrault 86400 20h30 Théâtre Château et 21h Une Van Gogh

Jeudi 17 août Voulême 86400 18h Balade conte lecture et musique et 20h30 Musique par la Machine à Coude

Vendredi 18 août Brion 86160 20h30 Chorale et 21h Théâtre d’improvisation

Samedi 19 août Civray 86400 20h30 La Trace en musique 21h Ronde de femmes

86160 Brion 86160 Brion France Brion 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-18T20:30:00+02:00 – 2023-08-18T22:30:00+02:00

2023-08-18T20:30:00+02:00 – 2023-08-18T22:30:00+02:00

©la fée courgette