Cabaret Lecture « Comme des bêtes » 86150 Queaux Queaux, vendredi 2 février 2024.

Queaux Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 19:00:00

fin : 2024-02-02 23:59:00

Une scène ouverte et dédiée aux lecteurs, lectrices, autrices et auteurs – avec pour thème cette fois-ci les animaux. Parlons avec eux ou écoutons les !

Le Parloir propose régulièrement des scènes ouvertes à la lecture, avec une thématique ou non.

Cette fois-ci, ce sont les animaux dans la littérature qui nous intéressent, Parlons avec eux ou écoutons les ! Nous avons plein de choses à nous dire !

86150 Queaux Le Parloir

86150 Queaux

Queaux 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine



