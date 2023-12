« Jeux en Tournée » avec la MJC Champ Libre 86150 Queaux 3 route du stade Queaux, 10 février 2024, Queaux.

**En partenariat avec la MJC Champ Libre**

C’est une première (et probablement pas une dernière), **En Plein Virage** accueillera Virginie Leroy de la **MJC Champ Libre** pour **“Jeux en tournée”** et c’est un vrai plaisir !

Ce sera l’occasion de passer une soirée d’hiver ensemble au coin du feu, de se rencontrer, de rigoler, et maintenir le cerveau réveillé !

La MJC Champ Libre organise des soirées jeux de société dans les communes du territoire avec des partenariats locaux. L’occasion de jouer en famille ou entre amis, de découvrir de nouveaux jeux de société, comme des jeux collaboratifs où tout le monde

gagne ou perd.

C’est un moment convivial pour tout âge, l’occasion également de rencontrer ses voisins et les lieux du territoire.

Cette initiative reçoit le soutien de la CAF et de la MSA.

Bar et restauration sur place

86150 Queaux 3 route du stade En Plein Virage

Queaux 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine



